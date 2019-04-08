DorukNet yatırımlarına devam ediyor

Bilişim sektöründeki 26 yıllık deneyime sahip, 30 bini aşkın kurumsal müşterisine veri merkezi hizmeti sunan DorukNet, bulut servislerini verdiği platformunu Flash Storage'a taşıdığını duyurdu. Şirketten yapılan duyuruda açıklamaları bulunan DorukNet Genel Müdürü Gökhan Erkman Flash Storage teknolojisiyle kurumların hız, performans ve verimlilik beklentisini maksimumda karşılayacaklarını belirterek, “İşlem sürelerini mikrosaniye seviyelerine indirerek veri iletişiminde yaşanan gecikme sorunlarını ortadan kaldırıyoruz. Her tür iş yüküne uygun yeni altyapımız sayesinde, büyük veri işleme ve analitik, iş zekası, veri madenciliği gibi yüksek performans gerektiren uygulamalar için güvenilir, ölçeklenebilir çözümler sunuyoruz.” dedi.

Açıklamada yer alan bilgilere göre Flash Storage, geleneksel depolama yöntemlerinin güç tüketimlerinin yüzde 10'u ile 10 kat daha fazla performans sağlıyor. Bellek kullanımında verimliliği artırırken, sunucu bazlı veri transferlerinde bellek kullanımını optimize ederek veri akışını hızlandırıyor. Flash Storage, performans avantajının yanı sıra dayanıklı yapısıyla veri güvenliği konusunda büyük fayda sağlıyor.

Coğrafi bulut hizmeti yeni yatırımla Antalya'ya genişliyor

45 bini aşkın alan adı ve 500 binden fazla e-posta hesabını bünyesinde barındıran DorukNet, 2019'un ikinci yarısından itibaren bulut altyapısını, 1998'de Antalya'da kurduğu Felaket Kurtarma Merkezi'ne genişletmeye hazırlanıyor. Genel Müdür Gökhan Erkman, “DorukNet olarak Türkiye'de ilkleri gerçekleştirmekten dolayı onur duyuyoruz. Mart ayı başında bulut platformumuzu Flash Storage'a taşıdık. Yılın ikinci yarısında ise hizmet sürekliliğimizi daha da arttıracak olan coğrafi düzeyde bulut hizmetini vermeye başlayacağız. Bu kapsamda bulut platformumuzu Antalya'ya genişletme çalışmalarına başladık” dedi.