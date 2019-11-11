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Dost eller bir çocuğun daha yüzünü güldürdü

Dost eller bir çocuğun daha yüzünü güldürdü
Dost eller bir çocuğun daha yüzünü güldürdü

İzmit Belediyesi Dost Eller projesi ile çocukların yüzünü güldürmeye devam ediyor.

İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü Dost Eller projesi ile yardıma ihtiyacı olan vatandaşların taleplerini karşılamaya devam ediyor. Yardımda bulunmak isteyen hayırseverler ve ihtiyaç sahipleri arasında köprü görevi gören Dost Eller projesi bu kez 8 yaşındaki bir çocuğun yüzünü güldürdü.

28 Haziran Mahallesi'nde ikamet eden vatandaş, trafik kazası geçiren ve ayağı alçıya alınan 8 yaşındaki oğlu Rüzgâr için İzmit Belediyesi Whatsapp Destek Hattı üzerinden tekerlekli sandalye talebinde bulundu. Ayağı alçıda olduğu için okula giderken zorluk çeken Rüzgâr Dost Eller aracılığı ile temin edilen tekerlekli sandalye sayesinde eğitimine devam ediyor. Geçirdikleri zor günlerden sonra Dost Eller projesi ile yüzleri gülen aile bireyleri böyle bir projeyi hayata geçirdiği için İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet'e teşekkür ettiler.

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