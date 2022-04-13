Dostluk iftarında buluştular

İftar yemeğinde konuşan Çelebi, “Böyle bir organizasyonda bir araya gelmekten ötürü büyük mutluluk duyuyoruz. Ramazan ayının herkese hayırlı olmasını diliyoruz. Vakıf olarak bu tarz etkinliklerimize devam edeceğiz. Ülkemizi uluslararası arenada güzel bir şekilde temsil etmek en büyük hedefimiz. Katılımlarından dolayı herkese teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.