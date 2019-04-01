Dostluk yarışı: 51'de 25

AK Parti ve MHP'nin iş birliği yaptığı 51 ilin 25'inde Cumhur İttifak kazanırken; ittifak kapsamında olan ve kayyum atanan 4 belediye yine HDP'ye geçti.

AK Parti ve MHP'nin iş birliği yaptığı 51 ilin 7'sinde AK Parti, 44'ünde ise MHP aday çıkarmamıştı. İlk sonuçlara göre, MHP'nin aday çıkarmadığı illerden olan Ağrı, Bitlis, Giresun, Muş, Rize, Şırnak, İstanbul, Balıkesir, Bursa, Denizli, Erzurum, Gaziantep, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa ve Trabzon'da AK Parti birinci oldu. AK Parti'nin aday çıkarmadığı illerden Iğdır, Manisa ve Osmaniye'de MHP belediye başkanı çıkardı. CHP'den istifa eden ve belediye başkanlığına bağımsız olarak aday olan Mehmet Siyam Kesimoğlu Kırklareli belediye başkanı oldu.

6 BELEDİYE CHP'YE GEÇTİ

2014 yerel seçimlerinde AK Parti'nin kazandığı Ankara, Ardahan, Artvin, Bolu, Bilecik ve Antalya belediyesi ile MHP'nin kalesi olan Mersin ve Adana'yı CHP alırken; Hatay, Yalova, Eskişehir, Burdur, Edirne, Çanakkale, Sinop, İzmir, Aydın, Muğla ve Tekirdağ ise yine CHP'ye geçti. Kayyum belediyeler olan Mardin, Hakkari, Diyarbakır ve Van'ı yine HDP aldı. MHP'li belediye olan Kars ise HDP'ye geçti.

AK Parti ve MHP'nin ittifak yaptığı illerin çoğunda Cumhur İttifakı oy oranını arttırdı. 24 Haziran seçimlerinde 30,44 alan ittifak, bu seçimde oyunu 55'e yükseltti. Şırnak'ta oyunu yüzden 21'de yüzde 62'ye yükseltirken; Manisa'nın oyunu yüzde 51'den yüzde 54'e çıktı.

Türkiye Gazetesi