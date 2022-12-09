Döverek öldürüp yol kenarına attılar

Olay, dün gece Yüreğir ilçesine bağlı Yunusoğlu Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, vatandaşlar yol kenarında hareketsiz halde yatan bir kişiyi görerek durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsın darp edilerek öldürüldüğünü belirledi. Bunun üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Şahsın 20 yaşında Baran Tunç olduğu ve merkez Seyhan ilçesine bağlı Uçak Mahallesinde ikamet ettiği belirlendi. Gencin cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Ön otopsi de gencin sert cisimlerle kafasına ve vücudunun çeşitli yerlerine vurularak darp edildiği belirlendi. Otopsinin ardından gencin cenazesi ailesi tarafından alınarak toprağa verildi.

Fatih Keçe



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