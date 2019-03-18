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Döverek öldürüp yol kenarına attılar

Döverek öldürüp yol kenarına attılar
Döverek öldürüp yol kenarına attılar

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde dövülerek öldürülen 35 yaşlarındaki bir kişinin cesedi yol kenarında bulundu.

Döverek öldürüp yol kenarına attılar - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Yeşiltepe Zöhre Mezarlığı üst tarafında ilçeye bağlı Karakütük köyü sınırları içerisinde yolun kenarında hareketsiz şekilde yatan kişiyi görenler durumu hemen jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede yerde hareketsiz haldeki kişinin öldüğünü tespit etti.

Jandarma olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemede üzerinden kimlik çıkmayan ve kim olduğu henüz tespit edilemeyen 35 yaşlarındaki kişinin cesedinde yapılan ilk bulgulara göre dövülerek ve sert bir cisimle vurularak öldürüldüğü, ardından yol kenarına bırakıldığı tespit edildi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından ceset, cenaze aracıyla kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.  

Selçuk Şavran

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