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Döviz karşılığı altın swap piyasası açıldı

Döviz karşılığı altın swap piyasası açıldı
Döviz karşılığı altın swap piyasası açıldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bünyesinde döviz karşılığı altın swap piyasası açıldı.

Merkez Bankasından yapılan açıklamaya göre; bankaların likidite yönetimdeki etkinliğin artırılması amacıyla Merkez Bankası bünyesinde döviz karşılığı altın swap piyasasının açılmasına karar verildi. İşlemler, döviz ve efektif piyasalarında işlem yapmaya yetkili bankalarla limitleri dâhilinde alım/satım yönünde kotasyon yöntemiyle gerçekleştirilecek.

Söz konusu piyasada Merkez Bankası taraflı işlemlere 2 Ekim 2019 tarihinden itibaren başlanacak. İşlemlere ilişkin ayrıntılar veri dağıtım sistemleri aracılığı ile günlük olarak ilan edilecek.

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