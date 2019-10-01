Döviz karşılığı altın swap piyasası açıldı

Merkez Bankasından yapılan açıklamaya göre; bankaların likidite yönetimdeki etkinliğin artırılması amacıyla Merkez Bankası bünyesinde döviz karşılığı altın swap piyasasının açılmasına karar verildi. İşlemler, döviz ve efektif piyasalarında işlem yapmaya yetkili bankalarla limitleri dâhilinde alım/satım yönünde kotasyon yöntemiyle gerçekleştirilecek.

Söz konusu piyasada Merkez Bankası taraflı işlemlere 2 Ekim 2019 tarihinden itibaren başlanacak. İşlemlere ilişkin ayrıntılar veri dağıtım sistemleri aracılığı ile günlük olarak ilan edilecek.