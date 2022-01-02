Dövizdeki düşüş üreticiyi umutlandırdı

'Kur korumalı mevduat' paketinin açıklanmasının ardından döviz kurlarında sert düşüşler yaşandı. Yem üreticileri de fiyatlarını güncellemeye başladı. Cinsine ve çeşidine göre yemlere farklı oranlarda indirim yapıldı.

Eskişehir'de küçükbaş hayvan üreticiliği yapan Emre Tınaz, yem fiyatlarında gerileme yaşandığını söyledi. Tınaz; yem, gübre ve maliyetlerde daha fazla düşüş yaşanmasını beklediklerini ifade ederek, "Dolar kuru düştükten sonra yem fiyatlarında 10-20 lira arasında düşüş oldu. Ülkemize, milletimize, vatanımıza ve Türk halkına faydalı olabilmemiz için üretmemiz gerekiyor" dedi.

Abdullah Güçlü - Şevket Can Çikot

