İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Dövizin düşmesi inşaat sektörüne yaradı

Dövizin düşmesi inşaat sektörüne yaradı
Dövizin düşmesi inşaat sektörüne yaradı

Döviz kurunun aşırı yükselmesi ile durgunluğa giren inşaat sektörü canlanmaya başladı.

İnşaat sektöründe dövizin düşmesi ile yaşanan gelişmeler piyasalara olumlu olarak yansıdı. Bursa'da bir yapı marketin genel müdürü Gökay Yıldız, “Geçen yıl yaşanan dalgalanmadan dolayı durgunluğa giren inşaat sektörü canlanmaya başladı. Bu, dışa bağımlı olduğumuz inşaat ürünlerindeki âfâkî fiyat yüksekliğinden kaynaklandı. Dövizin düşmesiyle fabrikalar fiyatları indirince bu müşterilere yansıdı ve sektörde de canlılık başladı. Ticaret hayatında dürüst olun, teknolojiyi takip edin ve en önemlisi devletimize güvenin. Türkiye Cumhuriyeti büyük ve sürekli gelişen bir ülkedir" dedi.

Fatih Ak

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.