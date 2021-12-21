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Dövizin düşmesiyle Kapalıçarşı'da yoğunluk oluştu

Dövizin düşmesiyle Kapalıçarşı'da yoğunluk oluştu
Dövizin düşmesiyle Kapalıçarşı'da yoğunluk oluştu

Dövizdeki sert düşüş sonrası Kapalıçarşı'ya akın eden vatandaşlar, döviz büroları önünde kuyruk oluşturdu.

Dövizin düşmesiyle Kapalıçarşı'da yoğunluk oluştu - Tıkla İzle

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından açıkladığı ekonomik tedbirler sonrası döviz kurlarında sert geri çekilme yaşandı. Dövizdeki sert düşüş sonrası vatandaşlar Kapalıçarşı'ya akın etti. Dövizlerini bozmak isteyen vatandaşlar, döviz bürolarının önünde kuyruk oluşturdu. 5 bin 200 dolar bozdurmaya geldiğini söyleyen bir vatandaş, "Cumhurbaşkanı'nın dün akşam yaptığı açıklamayı doğru buluyorum. Vatandaşın parasını koruyor" dedi. Bir diğer vatandaş ise, "Ufak bir miktarda dövizimi bozdurdum. Yatırım ve tasarruf amaçlı döviz almıştım" ifadelerini kullandı.

Muhammed Fırat Aksoy - Uğur Çetin - Furkan Serttaş

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