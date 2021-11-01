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Down sendromlu Ayşe 2'nci kez koronavirüsü yenmeyi başardı

Down sendromlu Ayşe 2'nci kez koronavirüsü yenmeyi başardı
Down sendromlu Ayşe 2'nci kez koronavirüsü yenmeyi başardı

Kayseri Şehir Hastanesi yoğun bakımda tedavi gören down sendromlu Ayşe Bennu, ikinci kez yakalandığı Covid-19'u ikinci kez yenerek taburcu oldu.

Down sendromlu Ayşe 2'nci kez koronavirüsü yenmeyi başardı - Tıkla İzle

Kayseri'de yaşayan 14 yaşındaki Ayşe Bennu, ikinci kez koronavirüse yakalandı. Bir ayı aşkın süredir Kayseri Şehir Hastanesi çocuk yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Ayşe Bennu, Covid-19'u yenerek taburcu oldu.

İl Sağlım Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Ayşe Bennu emeği geçen herkese, tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyor. Tarifsiz bir mutluluk içerisindeyiz. Ayşe Bennu'nun yüzündeki mutluluğun ve gülümsemesinin bir ömür devam etmesi dileğimizle" ifadelerine yer verildi.

Taburcu olan Ayşe Bennu ise sevincini, "Ben koronayı yendim, başardım. Hamdolsun" ifadeleriyle paylaştı.

Turan Bulut
 

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