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Down sendromlu Mine'ye damatsız düğün

Down sendromlu Mine'ye damatsız düğün
Down sendromlu Mine'ye damatsız düğün

Kahramanmaraş’ta 19 yaşındaki Down sendromlu Mine Bayır’ın gelinlik giyme hayali, ailesi ve yakınlarının organize ettiği düğün merasiminde gerçeğe dönüştü.

Down sendromlu Mine'ye damatsız düğün - Tıkla İzle

Mine Bayır'ın hayallerini sürekli tekrarlaması üzerine yakın çevresi öncesinde temsili bir kına gecesi ardından da dillere destan bir düğün organize etmeye karar verdi.

Kahramanmaraş'ta bulunan bir organizasyon evinde düzenlenen temsili düğün merasimi öncesinde kuaföre götürülerek saçı ve makyajı yapılan Mine, daha sonra ise gelinliğini giyerek alana geldi. Süslenen gelin arabası ile merasim yerine gelen Mine'yi ailesi ve yakın çevresi davul ve zurnalarla karşıladı.

Metehan Nazlı - Halil Ulubey

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