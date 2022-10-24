Down sendromlu Mine'ye damatsız düğün

Mine Bayır'ın hayallerini sürekli tekrarlaması üzerine yakın çevresi öncesinde temsili bir kına gecesi ardından da dillere destan bir düğün organize etmeye karar verdi.

Kahramanmaraş'ta bulunan bir organizasyon evinde düzenlenen temsili düğün merasimi öncesinde kuaföre götürülerek saçı ve makyajı yapılan Mine, daha sonra ise gelinliğini giyerek alana geldi. Süslenen gelin arabası ile merasim yerine gelen Mine'yi ailesi ve yakın çevresi davul ve zurnalarla karşıladı.

Metehan Nazlı - Halil Ulubey

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