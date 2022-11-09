Down sendromlu Niyazi'ye davullu-zurnalı asker eğlencesi

Asker olmayı hayal eden 20 yaşındaki down sendromlu Niyazi Erdamar için harekete geçen Gençlik Merkezi gönüllüsü 3 genç kız, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ile irtibata geçti. Asker kıyafetleri giydirilen Niyazi için önce kına gecesi düzenleyen genç kızlar, ardından davullu zurnalı bir eğlence tertip etti. Niyazi akrabaları ve arkadaşları ile birlikte eğlendi. Eğlencenin sonunda ise organizasyona katılan gönüllüler tarafından omuzlara alınan Niyazi, ardından araca bindirilip konvoyla şehir turu attı. Niyazi daha sonra Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı'na teslim edildi. İlçe Jandarma Komutanlığı'nda nöbet tutan Niyazi mutlu bir gün yaşadı.

Arif Kaplan

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