İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Down sendromlu Niyazi'ye davullu-zurnalı asker eğlencesi

Down sendromlu Niyazi'ye davullu-zurnalı asker eğlencesi
Down sendromlu Niyazi'ye davullu-zurnalı asker eğlencesi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde down sendromlu Niyazi Erdamar, Gençlik Merkezi gönüllüsü 3 genç kızın girişimiyle en büyük hayalini gerçekleştirdi. 20 yaşındaki Niyazi için asker eğlencesi ve konvoy düzenlendi.

Asker olmayı hayal eden 20 yaşındaki down sendromlu Niyazi Erdamar için harekete geçen Gençlik Merkezi gönüllüsü 3 genç kız, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ile irtibata geçti. Asker kıyafetleri giydirilen Niyazi için önce kına gecesi düzenleyen genç kızlar, ardından davullu zurnalı bir eğlence tertip etti. Niyazi akrabaları ve arkadaşları ile birlikte eğlendi. Eğlencenin sonunda ise organizasyona katılan gönüllüler tarafından omuzlara alınan Niyazi, ardından araca bindirilip konvoyla şehir turu attı. Niyazi daha sonra Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı'na teslim edildi. İlçe Jandarma Komutanlığı'nda nöbet tutan Niyazi mutlu bir gün yaşadı.

Arif Kaplan

İLGİLİ HABER
Down sendromlu Mineye damatsız düğün Down sendromlu Mine'ye damatsız düğün
İLGİLİ HABER
Başkentte down sendromlu Eminenin düğün hayali gerçek oldu Başkentte down sendromlu Emine’nin düğün hayali gerçek oldu
İLGİLİ HABER
Yatağa bağımlı olarak yaşayan down sendromlu hastanın yardımına sağlık teşkilatı yetişti Yatağa bağımlı olarak yaşayan down sendromlu hastanın yardımına sağlık teşkilatı yetişti

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.