DPÜ DUSCART Efficiency Challenge, 2021 yarışlarına hazırlanıyor

Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Aydın öğrencileri Elektromobil Atölyesinde ziyaret ederek çalışmaları yerinde incelediler ve öğrencilerden çalışmalar hakkında bilgi aldılar.

“Öğrencilerimize her zaman destek vereceğiz”

Ziyaretin ardından değerlendirmelerde bulunan Rektör Kazım Uysal,” Geçtiğimiz yıl Türkiye dördüncülüğü başarısını gösteren ve bu yıl da hedeflerini yukarılara taşıyan DUSCART ekibimizin tüm üyelerini tebrik ediyorum. Covid-19 salgını gibi zor bir süreçten geçmemize rağmen öğrencilerimizin yapmış oldukları bu çalışmalar takdire şayandır. Şunu çok iyi biliyoruz ki, öğrencilerimizi gönülden desteklersek, onlarla beraber bir şeyleri başarmaya çalışırsak, başarı kendiliğinden gelecektir. Nitekim geçtiğimiz yıl öğrencilerimiz bize geldiklerinde, ‘Sonuç ne olursa olsun yeter ki azminizi bırakmayın, biz size her zaman destek oluruz' dedik ve onlar da yarışı güzel bir dereceyle bitirerek bizleri mutlu ettiler. Onların gözündeki azim ve heyecan bizim de ne kadar doğru işler yaptığımızın göstergesidir. DUSCART ekibimizin şu anda yapmış olduğu çalışmalara bakacak olursak inşallah 2021 yarışlarında da güzel bir derece elde ederek hem üniversitemizi hem de şehrimizi sevindireceklerdir” dedi.

“Bilime ve teknolojiye değer katan bir üniversite”

Bilime ve teknolojiye değer katan bir üniversite anlayışıyla tüm çalışmaları gerçekleştirdiklerini ve bu anlayışla öğrencilerin çalışmalarını desteklediklerini söyleyen Kazım Uysal,” Yaptığımız bu çalışmalar da meyvelerini veriyor. Bildiğiniz üzere üniversitemiz, ilk defa birden fazla öğrenci ekibiyle geçtiğimiz yıl TEKNOFEST yarışmalarına katıldı. DUSCART ekibimiz Elektrikli Araç Yarışlarında Türkiye dördüncüsü, İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması Sosyal İnovasyon Kategorisi'nde YuSi Türkiye üçüncüsü, Uluslararası İnsansız Hava Araçları Yarışması'nda Kızıl Kuasar ekibimiz, 115 takım arasında ‘Detaylı Tasarım Raporu' alanında en yüksek puanı aldı. İnşallah önümüzdeki yıllarda daha da fazla öğrenci ekipleriyle ulusal ve uluslararası platformlarda boy göstererek daha büyük başarılara imza atacağız” diye konuştu.

Öğrencilerin başarılarına yeni başarılar eklemek amacıyla çalışmalarında yeni teknolojileri kullanmaları yönünde destek verdiklerini ifade eden Dumlupınar Üniversitesi öğrenci topluluklarından sorumlu Rektör Yardımcısı Mustafa Aydın,” Üretimin tasarım, malzeme seçimi, prototip üretimi ve son ürün aşamalarında her türlü yeni teknolojiyi kullanıyoruz. Elektrikli aracımızın üç boyutlu tasarım, analiz, üç boyutlu prototip üretimi, karbon fiber kompozit şase ve kaporta üretimi, elektrikli motor ve diğer akşamların üretim aşamaları tamamen öğrencilerimiz tarafından yapılıyor” dedi.

Çalışmalarında akademik danışman olarak destek veren Dr. Öğr. Üyesi M. Murat Tezcan'a da ayrıca teşekkür eden Prof. Dr. Aydın, 2021 yılında da farklı kategorilerde üniversitelerini daha yüksek başarılarda görmek istediklerini belirtti.

“Hedefimiz ilk üç”

TÜBİTAK Efficiency Challange 2020 yarışlarında elde ettikleri başarıyı daha da yükseltmeyi hedeflediklerini söyleyen takım kaptanı Melike İnci Şahin çalışmalar hakkında şu bilgileri verdi,” 2020 yılında elde ettiğimiz başarı hem üniversitemiz hem de şehrimiz tarafından takdirle karşılandı. Hedeflerini her zaman büyüten ve bu hedefler doğrultusunda çalışmalarını yürüten ekibimizle 2021 yarışlarında ilk 3'e girmeyi hedefliyoruz. Salgın gibi büyük bir sorunla karşılaşmamıza rağmen ekip arkadaşlarımızın göstermiş olduğu fedakârlıklarıyla bu yıl çalışma takvimimizi daha da erkene alarak çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Salgın sebebiyle çalışmalarının bir kısmının uzaktan etkileşim yöntemiyle yürütüldüğünü kaydeden Şahin, 2021 yarışlarına yeni tasarlanan elektrikli araçlarıyla katılacaklarını belirterek,” Yeni akademik yılın başlamasıyla beraber ekibimize yeni arkadaşlarımızı da dâhil ettik.

Salgın sebebiyle ilk olarak uzaktan etkileşim şeklinde yürüttüğümüz çalışmalar kapsamında yeni aracımızın tasarım sürecini bitirerek üretim safhasına geçtik. Aerodinamik, ergonomik ve üretilebilirlik kavramlarını esas alarak tasarladığımız özgün aracımızın üretimini, üniversitemiz laboratuvarlarında ve atölyemizde birkaç ay içerisinde tamamlayacağız. Tüm araçlarımızı yeni teknolojiyi takip ederek üretiyoruz. Savunma ve havacılık sanayisinde kullanılan karbon fiber ile kompozit malzemelerden üretilen önceki araçlarımız gibi yeni aracımızı da bu şekilde üreteceğiz.

Yapacağımız üretimde döküm yöntemi olarak da vakum infüzyon yöntemini kullanacağız. Bu yöntemi şu anda kullanan çok az üniversite var. Ekibimizin araştırmaları ve tecrübeleriyle biz bu yöntemi 2019 yılından beri kullanmaktayız. Bu yıl diğer araçlarımızdan farklı olarak araç şasisini ve kaportasını yekpare şekilde üreterek aracımızın hem bütünlüğünü koruyacağız hem de mukavemetini arttıracağız” dedi.

“Yerli elektrikli motorumuzun tasarımı tamamlandı”

Şahin,” Yerli motor üretme çalışmalarına 2017 yılında başlayarak ilk motorumuzu 2018 yılında ürettik ve TÜBİTAK tarafından da teknik kontrollerde tescillendi. 2018 yılından beri üniversitemiz laboratuvarlarında ürettiğimiz yerli motor konusunda bu yıl daha verimli ve daha hafif bir motor yapmayı istiyoruz. Bu kapsamda şu anda yerli elektrikli motorumuzun tasarımını bitirdik.

Yeni motorumuz bir önceki motorumuza göre daha verimli ve daha hafif. Aynı zamanda motor verimine etki eden sıcaklık faktörünü ortadan kaldırmak için kabuk tasarımımızı hava ile soğutmaya yönelik tasarladık. TÜBİTAK, katılımcı ekiplerden bazı sistemlerin yerli bir şekilde üretilmesini istiyor. DUSCART olarak elektrikli motor, batarya yönetim sistemi, yerleşik şarj birimi ve araç kontrol sistemimizi kendimiz tasarlayıp kendimiz üretiyoruz.

Şu anda birçok sistemimizin tasarımına başladık ve malzeme tedariki noktasında da görüşmelerimiz devam ediyor. Yapacağımız yerli sistemlerle performans ödüllerinin yanı sıra “Yerli Ürün Teşvik Ödülü'ne de aday olacağız. Aynı zamanda TÜBİTAK'ın zorunlu yerli parça olarak belirtmediği komponentleri de yerli bir şekilde üreterek teknik tasarım puanımızı da arttıracağız. Yaptığımız bu çalışmalar her ne kadar biz öğrencilerin gönüllü bir şekilde yaptığı çalışma olsa bile destek olmadan bu kadar ilerlememiz mümkün olamazdı. Özellikle üniversite yönetimimizin başta Rektörümüz Kazım Uysal olmak üzere tüm rektör yardımcılarımız ve hocalarımız, 2020 yarışları sürecinden beri çalışmalarımızı yakından takip eden gerek maddi gerekse de manevi desteklerini her zaman hissettirdiler. 2021 yarışları için tasarladığımız aracımızı üniversite yönetimimize sunduğumuzda tıpkı bizler gibi heyecanlanmaları, her fırsatta çalışmalar hakkında bilgi almaları ve bizi doğru yönlendirmeleri bizim için en büyük destektir” ifadelerine yer verdi.

