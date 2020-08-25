İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Dr. Anthony Fauci'den aşı çalışmalarında 'acele etmeyin' uyarısı

Dr. Anthony Fauci'den aşı çalışmalarında 'acele etmeyin' uyarısı
Dr. Anthony Fauci'den aşı çalışmalarında 'acele etmeyin' uyarısı

ABD'de Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci, yeni tip korona virüse (Covid-19) karşı yürütülen aşı çalışmalarında acele edilmemesi önerisinde bulunarak aşının güvenli ve etkili olması konusunda uyardı.

Dünya çapında çok sayıda ülkede yeni tip korona virüse (Covid-19) karşı aşı çalışmaları hız kazanırken, ABD'de Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci'den uyarı geldi.

Fauci, aşının güvenliği ve etkililiğinin doğrulanmadan çalışmalarda aceleci davranmanın olumsuz etki oluşturabileceğini ifade etti. Aynı zamanda Beyaz Saray Korona Virüs Görev Gücü'nde yer alan Dr. Fauci, "Tehlikeli potansiyellerden biri de eğer aşı zamanından önce kullanıma sunulursa, imkansız olmasa bile diğer test aşamasındaki aşıların görevini yerine getirmesini zorlaştıracak" dedi. Fauci, "Görmek istemediğimiz en önemli olay, denenmemiş ve etkili olma ihtimal bile olmayan bir aşının acil kullanım izni almasıdır" şeklinde konuştu.

ABD'de 10 bin kişi, aşının test edilmesi için gönüllü olurken, İdari Komisyonun aşılama yapma hakkına sahip olması için bu sayının 30 bine ulaşması gerekiyor.

The Financial Times ise ABD'deki aşı çalışmalarına yönelik yaptığı haberinde, "Trump yönetimi Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca ilaç firmasının araştırma sürecindeki aşıyı piyasaya sürülebilmesi için Acil Kullanım İzni (EUA) çıkarmayı planlıyordu" ifadelerine yer verdi.

ABD Başkanı Donald Trump ise söz konusu açıklamalara rağmen aşıyı tam anlamıyla test edilmeden piyasaya sürmeyi göze alıyor. Bu yönde alınacak kararın Trump'ın Kasım ayındaki başkanlık seçimlerinde şansını arttırabileceği düşünülürken, Demokratlar ise Trump'ı politik kazançları için Amerikan halkının canını tehlikeye atmakla suçluyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.