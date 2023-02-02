Dr. Levent Acar: 'FUE saç ekim tekniği başarı garantili'

Türkiye'ye saç ektirmek için gelenlerin en çok tercih ettiği kliniklerden biri olan İstanbul'daki Cosmedica'nın kurucusu Dr. Levent Acar, en rağbet gören yöntemler arasında başı çeken FUE (Foliküler Ünite Ekstraksiyonu) saç ekimi hakkında, “FUE yönteminde, hastanın kendi sağlam saç kökleri (greft), saçların hâlâ güçlü bir şekilde uzadığı bir bölgeden alınır ve saçsız bölgeye naklediliir. Bu, hastanın kendi saçlarının yeni kökler oluşturmasını ve doğal olarak yeniden uzamasını sağlar. Foliküler üniteler, punch olarak bilinen içi boş bir iğne kullanılarak donör bölgeden tek tek çıkarılır. Üniteler dikkatlice hazırlanır ve daha sonra kafa derisine implante edilir" dedi.

"FUT artık daha az tercih ediliyor"

Punch aleti ile alınan foliküler saç ünitelerinin dökülmeye neden olan hormona (DHT) karşı dirençli olduğunu ifade eden Dr. Levent Acar, “Bu da tedavinin başarısını garanti eder” dedi. Dr. Acar sözlerini şöyle sürdürdü: “Saç grefti olarak da adlandırılan sağlıklı foliküler ünite, yeni saç büyümesinin temelini oluşturur. Bir foliküler ünite (greft), ortalanmış ve birbirine yakın 1-4 kıl grubudur. İnsan kafa derisi kılı genellikle birkaç saçılmış saçtan büyümez, küçük kümeler (foliküler üniteler) halinde düzenlenir. Saç ekiminde bu birimler çıkarılır ve doğal bir saç modelinin çıkması için kullanılır. Foliküler üniteler bir kafa derisi şeridi kullanılarak çıkarılabilir ve tekrar nakledilebilir. Bu geleneksel FUT tekniğidir (Foliküler Ünite Transferi). Ancak donör bölgede sıklıkla iz bıraktığı için artık daha az kullanılmaktadır".

FUE yönteminin avantajları

Dr. Levent Acar, FUE tekniğinin avantajlarını şöyle sıraladı:

“Sadece 10 gün sonra greftlerin (saç kökleri) alındığı alanlar artık görünmez ve doğal saçlar tekrar uzamış olur. Çoğu hasta hızlı iyileşmeden ve daha az ağrılı ve nazik bir tedavi yönteminden memnundur. Saç ekimi yapılan saçlar yaklaşık 1 ayda uzar ve daha sonra kısa bir süre için dökülür. Ama bu endişelenilecek bir şey değildir. FUE ile ekilen saçlar, 6 ila 12 ay arasında kalıcı olarak yeniden çıkacaktır. Tamamen kel olan bölgelerde bile, FUE ekiminden 1 yıl sonra, genellikle tam saç büyümesi olur. Ekimden sonra donör bölgelerdeki saçlar incelse de bu fark edilmez."

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