Dr. Mustafa Aydın: “Eğitim tabanlı bir ekonomi ile kalkınabiliriz”

2. İstanbul Ekonomi Zirvesi'nin ana sponsoru ve düzenleyicileri arasında bulunan İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Mustafa Aydın, zirvenin önemini İhlas Haber Ajansı kameralarına değerlendirdi. Eğitim tabanlı bir ekonominin kalkınma için önemini vurgulayan Dr. Mustafa Aydın, “Buradan çıkarken cebimizde para olmayacak ama buradan çıkarken ülkenin ekonomisini kalkındıracak fikirler ceplerimizde olacak” ifadelerini kullandı.

“Dış tehditlerimiz her geçen gün artmakta”

Ülkenin içinde bulunduğu mevcut durumu değerlendiren Mustafa Aydın, “Bilindiği üzere içinde bulunmuş olduğumuz şartlarda dış politikamızda problemler yaşıyoruz ve sınır ötesi sıkıntılarımız var. Ülkemizin özellikle güvenliği konusunda dış tehditlerimiz her geçen gün artmakta. Türkiye'nin yükselişini, ekonomik kalkınmasını içine sindiremeyen, bu coğrafyada kendi kafalarına göre at koşturmak isteyen, dünyanın dümeninde oturan ülkeler Türkiye ile oynamaya çalışıyorlar. Bunu ekonomi, siyaset ve dış politika alanında yapıyorlar. Nitekim bu coğrafyada var olabilmemiz için bir defa ekonomik olarak çok güçlü olmamız lazım. Dolayısıyla eğitim tabanlı, bilimle uyuşan ve akademi içerisinde olan bir ekonomi ile ancak kalkınabiliriz” ifadelerini kullandı.

“Ülke ekonomisini kalkındıracak fikirler ceplerimizde olacak”

Zirvenin önemini vurgulayan Aydın, “Bu tür toplantılar sayesinde sektörün temsilcilerini bir araya getirerek, hem yeni iş arayışları hem de yeni iş yapma şekilleri bağlamında elimizde bulunan fırsatları nasıl değerlendireceğimiz konusunda paylaşımlarda bulunabiliyoruz. Dolayısıyla paneller, seminerler yaptığımız zirveye; değerli iş insanları, sanayicilerimiz ve siyasetçilerimiz ile yaptığımız bir ortak akıl toplantısı diyebiliriz. Yoksa buradan çıkarken cebimizde para olmayacak, ama buradan çıkarken ülkenin ekonomisini kalkındıracak fikirler ceplerimizde olacak. O nedenle bunu çok önemsiyoruz. Her türlü kuruluşların bir araya gelerek sanayi-üniversite iş birliğini ortaya çıkaracak bu ve buna benzer etkinlikleri yapmasını ısrarla tavsiye ediyoruz” şeklinde konuştu.

