Dr. Serkan Barışkan: 'Başarılı ameliyat sonuçları burun estetiğine ilgiyi arttırıyor!'

Burun ve yüz estetiği uzmanı Opr.Dr. Serkan Barışkan; yapılan araştırmalara göre burun estetiği ameliyatının tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de kadınların ve erkeklerin en sık yaptırdığı estetik operasyon olduğunu belirtiyor. Burun estetiğinin bu kadar yaygınlaşmasında ameliyat sonuçlarının başarılı olmasının etkili olduğunu ifade eden Dr. Serkan Barışkan konuyla ilgili olarak şu açıklamalarda bulunuyor:

Hepimiz günlük yaşamımızın büyük bir kısmını insanlarla yüz yüze iletişim halinde geçirmekteyiz. Ayrıca son yıllarda sosyal medyanın hayatımızın büyük bir parçası haline geldiği gerçeğini de göz önünde bulundurursak estetik kaygıların giderilmesinin önemi daha da artmaktadır. Fakat görsele verdiğimiz değer fonksiyonun önemini unutturmamalıdır. Bu sebeple burun içi ve dışı birlikte bir bütün olarak ele alınmalıdır. Dış görünüşü düzeltilirken kaliteli nefes almamıza engel olan burun içindeki sorunlar aynı ameliyat sırasında kesinlikle düzeltilmelidir.

Burun estetiği ameliyatında hastalarımızın beklentileri ve biz hekimlerin amacı:

- Kaliteli nefes alabilen

- Dış görünüşteki kusurları giderilmiş

- Yüz ile uyumlu doğal görünen bir burun elde etmektir.

Kısacası burnunuzdaki kusurları gidererek yüzünüzü daha çekici hale getirmektir.

Kaynak: http://www.serkanbariskan.com

Kaynak: https://www.instagram.com/drserkanbariskan/

