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Dragos marinada tekneler alev alev yandı

Dragos marinada tekneler alev alev yandı
Dragos marinada tekneler alev alev yandı

Kartal Dragos marinada bulunan 8 tekne alev alev yandı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, yanan tekneler kullanılamaz hale geldi.

Dragos marinada tekneler alev alev yandı - Tıkla İzle

Kartal Dragos marinada bulunan bir teknede 12.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede yanında bulunan diğer teknelere de sıçradı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yanan 8 tekne küle dönerken, 1 teknede ise hafif hasar meydana geldi.

Yanarak kullanılamaz hale gelen tekneler drone ile havadan görüntülendi. Polis, yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

Cem Güney Kılıç - Cüneyt Sevindik - Halit Arslan - Metin Başar

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