Dries Mertens: 'Her zaman amacımız kazanmak'

Dünya Kupası'nda, Belçika Milli Takımı ile boy gösterecek olan Galatasaray'ın başarılı oyuncusu Mertens, şampiyonayla ilgili düşüncelerini ve takım olarak hedeflerini GS TV'ye anlattı. Dünya Kupası'na gittiği için çok mutlu olduğunu dile getiren Mertens, "Bu benim yer aldığım üçüncü Dünya Kupası olacak. Her zaman amacımız kazanmak ama ben maç maç bakan biriyim. İlk önce birinci maçımızı kazanmamız gerekiyor, onu kazanalım sonra yolumuza bakarız” ifadelerini kullandı.

Galatasaray taraftarının desteğini hissettiğini ve gösterilen desteğin çok değerli olduğu belirten 35 yaşındaki futbolcu, “Önemli olan bizim bunları geçmemiz, kime karşı olduğu önemli değil. Her zaman kazanmak için oynuyoruz. Dolayısıyla onlara karşı da kazanmaya çalışacağız. Galatasaray taraftarının bizi destekliyor olması, bildiğiniz gibi Belçika çok büyük bir ülke değil, çok fazla insan yaşamıyor.Galasaray taraftarıyla birlikte ne kadar çok insan destekliyor hissi daha çok hoşumuza gidecek” dedi.

2011'de görev almaya başladığı Belçika Milli Takımı'yla 106 maça çıkan Mertens, 21 gol, 32 asiste imza attı. Dries Mertens, aynı zamanda Belçika Milli Takımı'nda en çok forma giyen 5. futbolcu konumunda.

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