Dries Mertens ilk gol sevincini yaşadı

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray evinde karşılaştığı Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Maçın 11. dakikasında Mauro Icardi'nin pasında ceza sahası içinde topu alan Belçikalı futbolcu Dries Mertens, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 35 yaşındaki futbolcu böylece sarı-kırmızılı forma ile ilk gol sevincini yaşadı.

Müsabakaya 11'de başlayan deneyimli futbolcu ikinci yarı yerini Leo Dubois'e bıraktı. Dries Mertens, Alanyaspor maçıyla bu sezon 9. maçına çıktı.

Oğuzhan Ort



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