Dries Mertens ve Lucas Torreira İstanbul'a geldi

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Arsenal'dan Lucas Torreira ile 3+1 yıllığına anlaştı. Forvet mevkiini Haris Seferovic transferi ile güçlendiren sarı-kırmızılılar son olarak Belçikalı Dries Mertens ile 1+1 yıllık anlaşma sağladı. İki oyuncu da gece saatlerinde özel uçakla Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nden İstanbul'a giriş yaparken, karşılamaya yüzlerce taraftar geldi. Yeni transferlerin kapıdan geçişi ile birlikte boyunlarına Galatasaray atkıları asılırken, taraftarlar da sloganlar atarak sevgi gösterisinde bulundu.

Şaşkınlığını gizleyemeyen Torreira yaptığı ilk açıklamada, “Büyüleyici bir atmosfer var. Burada bulunduğum için çok mutluyum. Büyük bir sevgi var” dedi. Lakabın var mı? Sorusuna yanıt veren Uruguaylı orta saha, “Evet bir çok lakabım var ama Galatasaray taraftarının vermesini isterim” şeklinde konuştu.

Dries Mertens ise, “Müthiş. Buraya geldim çünkü özel bir şeyler yapmak istiyorum” ifadelerini kullandı. İki futbolcu da Galatasaraylı taraftarlara üçlü çektirdi. Yeni transferler daha sonra kendilerini bekleyen araca binerek alandan ayrıldı. Mertens ve Torreira'nın, sağlık kontrolünden geçtikten sonra sarı-kırmızılılara resmi imzayı atmaları bekleniyor.

Sarı-kırmızılılar, yaz transfer döneminde Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Sergio Oliveira, Leo Dubois, Haris Seferovic, Fredrik Midtsjö transferleri ile kadrosunu güçlendirdi.

İsmail Yasin Akçın

