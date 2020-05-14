Drift atarken kameraya yakalanan sürücülere ağır ceza

Tokat İl Emniyet Müdürlüğü, drift atarak trafik kurallarına aykırı hareket eden sürücülere yönelik uygulama yaptı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde drift yaptıkları tespit edilen sürücülere para cezası kesildi. Kavşaklarda yaşanan görüntüler sonrasında trafik ekipleri bir otomobil sürücüsüne 67/1-d maddesinden işlem yapıldı. Drift atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüye 6 bin 141 TL'nin yanı sıra 30/1b maddesinden (Çevredekiler rahatsız edecek derecede gürültü araç kullanmak) 288 TL olmak üzere toplam 6 bin 429 TL para cezası uyguladı. Drift yaptığı tespit edilen bir diğer araç sürücüsüne de 6 bin 141 TL para cezası kesildi. Her iki araç sürücüsünün ehliyetine 2 ay süreyle el konularak trafik güvenliğini tehlikeye sokmaktan adli işlem başlatıldı.

Nurhan İçmez