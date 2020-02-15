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Drift attığı görüntüyü sosyal medyada paylaşınca 6 bin liraya ceza yedi

Drift attığı görüntüyü sosyal medyada paylaşınca 6 bin liraya ceza yedi
Drift attığı görüntüyü sosyal medyada paylaşınca 6 bin liraya ceza yedi

Düzce’de cami önünde karlar üzerinde drift yapan bir sürücü, görüntüleri sosyal medya hesabına yükleyince harekete geçen trafik ekipleri sürücüye 6 bin 141 TL ceza kesti.

Drift attığı görüntüyü sosyal medyada paylaşınca 6 bin liraya ceza yedi - Tıkla İzle

Düzce'de 1 hafta önce yağan yoğun kar yağışında Merkez Büyük Cami'de sabah namazını kılan A.Ç. isimli sürücü, daha sonra 81 BZ 525 plakalı arazi aracı ile cami önündeki alanda kar üzerinde drift yaptı. Drift anlarını ise bir başka vatandaş cep telefonu ile görüntüledi. Görüntüler, cami bahçesinde bulunan bir iş yerinin kamerasına da yansıdı. A.Ç. bu görüntüleri de alarak sosyal medya hesabından arkadaşlarıyla paylaştı. Görüntüleri sosyal medyada izleyen Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri, aracın plakasını tespit ederek sürücüye 6 bin 141 lira ceza kesti.

Ali Yıldız - Selçuk Akyol
 

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