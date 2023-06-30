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Drift pahalıya mal oldu

Drift pahalıya mal oldu
Drift pahalıya mal oldu

Afyonkarahisar'da drift atan bir sürücüye polis tarafından 20 bin 342 TL para cezası kesildi.

Elinden bilgileri göre olay kent merkez Erenler Mahallesi'nde meydana geldi. Bölgede bir sürücünün drift attığını ihbarını alan polis ekipleri olay yerine giderek yaptıkları kamera incelemesinde araç plakasını tespit etti. Ardından ekipler araç sahibi ve aynı zamanda sürücü şahsa toplamda 20 bin 342 TL cezai işlem uyguladı. Şahsın ayrıca sürücü belgesine 60 gün süreyle el konulup, otomobilde trafikten men edildi.

Gökten Ceylan

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