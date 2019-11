Drift sporunda adımızı dünyaya duyuracak kişi Harun Taştan!

Aylardır uğraşılan özel yapım drift aracında artık sona gelindi! Aracın tüm yapılan işlemleri alanında en iyi ustalarla çalışarak yapıldı ve her aşamasında bulunan Harun Taştan şöyle konuştu:'Aylardır uğraştığımız aracımızda artık sona geldik. Aracımızın her parçası tek tek seçerek alanında uzmanlaşmış ustalarla çalıştık. Her yaptığımız işlemden sonra test gerçekleşirdik.

Artık drift sporunda Dünya arenasında bende yer alacağım. Buradan tüm Drift pilotlarına meydan okuyorum. Motor sporlarında bayrağımızı dalgalandıran Kenan Sofuoğlu ağabeyim gibi bende Drift dünyasında dalgalandıracağım!