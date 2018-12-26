Drift yapan ehliyetsiz ve alkollü sürücüye 9 bin 46 lira ceza

Alınan bilgilere göre, Vişnelik Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda bir otomobil sürücüsünün drift yaptığı ihbarını alan polis ekipleri olay yerine gitti. Yapılan çalışmalarla yakalanan sürücüye yapılan alkol muayenesinde 0,76 promil alkollü olduğu anlaşıldı. Sürücüye 4'üncü kez alkollü araç kullanmaktan 2 bin 18 lira, daha önceden el konulduğu için ehliyetsiz araç kullanmaktan 2 bin 18 lira ve ayrıca drift yaptığı gerekçesiyle de 5 bin 10 lira olmak üzere toplam 9 bin 46 lira idari para cezası uygulandı. Araç trafikten 60 gün men edildi.

