Drift yaparken köpeği görüp kontrolden çıktı, duvara çarparak durabildi

Olay, Kepez ilçesi Göksu Mahallesi 6862 sokak üzerinde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden sürücü ve arkadaşı, sokak üzerinde aracın kapısı açık halde drift yapmaya başladı. Bu sırada sürücünün yanına doğru bir köpeğin havlayarak koştuğu görüldü. Köpeğin üzerine doğru geldiğini görerek kapıyı kapatıp yön değiştiren sürücü hızını alamayarak bir sitenin duvarına çarptı.

Vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen trafik polisi ekibi, şahsa sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ve drift yapmaktan yaklaşık 10 bin TL ceza makbuzu düzenledi. Araç ise polis ekipleri tarafından trafikten men edilerek otoparka çekildi.

Ertuğrul Gün

