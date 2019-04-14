İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Drone destekli operasyonda 22 kilo eroin ele geçirildi

Drone destekli operasyonda 22 kilo eroin ele geçirildi
Drone destekli operasyonda 22 kilo eroin ele geçirildi

Bolu’da polisin düzenlediği drone destekli operasyonda, minibüsün yakıt deposuna gizlenmiş 22 kilo eroin ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden İstanbul'a uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine operasyon başlattı. Drone destekli operasyonda TEM otoyolu Batı Gişeleri'nde durdurulan minibüste bulunan A.A. (34), Z.Ö. (38) ve A.A. (41) araçtan indirilerek gözaltına alındı.

Narkotik köpeği ‘Sezar' ile minibüste yapılan aramada paketler halinde yakıt deposuna gizlenmiş 22 kilo eroin ele geçirildi. İfadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüphelilerden Z.Ö. işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, diğer 2 şüpheli sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.  

Faruk Çidem

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.