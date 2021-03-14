Drone destekli uygulamada 69 bin 377 lira ceza yazıldı

Korona virüsle mücadele kapsamında Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme, Asayiş ve Motorize Yunus timleri tarafından D-655 Zonguldak-Düzce karayolunun Çamköy mevkiinde drone destekli uygulama yapıldı. Güzergah üzerinden geçen tüm araçlar kontrol edildi. Uygulamayı görüp kaçmaya çalışan şahıslar için de drone'dan yardım alındı. Yapılan kontrollerde uygulamayı görüp kaçan ve daha sonra yapılan takip sonrasında yakalanan 4 araç sürücüsüne 7 bin 456 lira cezai işlem uygulandı.

Uygulama çerçevesinde güzel havayı fırsat bilip sokağa çıkan ve uygulamaya takılan 12 kişiye 41 bin 468 lira, 28 araç sürücüsüne emniyet kemeri takmamaktan 4 bin 32 lira, ehliyetsiz araç kullanan 3 sürücüye 16 bin 345 lira olmak üzere toplam 69 bin 301 lira cezai işlem uygulandı. Ayrıca 3 araçta trafikten men edildi.

Enes Bektaş-Selçuk Akyol

