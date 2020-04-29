Drone ile görüntülenen yaban keçilerinin görsel şöleni

Burdur 6. Bölge Müdürlüğü olarak fotokapan çalışmaları ile bir çok doğada yaşayan hayvanları kayıt altına alan Yaban Hayatı Koruma Burdur Şube Müdürü Tamer Yılmaz, bu kez de Antalya Toros dağlarında yaşayan yaban keçilerini kayıt altına aldı. Yaban keçilerinin oluşturduğu görsel şölen, havadan drone ile görüntülendi. Tamer Yılmaz, özel internet sitesinde çekimle ilgili bilgiler verdi.

Çektiği bu videosunu sadece yaban keçilerine ayırdığını anlatan Yılmaz, “Sabah saat 4'te başlayan ve yaklaşık 4 saat süren yolculuktan sonra Torosların muhteşem güzelliğine ulaşıp, yaban keçisi aradık. Yaban keçisine yurdumuzda Ege, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde rastlamak mümkün ama Toroslar'da onları izlemek sanırım bir başka keyifli. Yaban keçisine Dağ keçisi, Doğu Karadeniz'de Kızıl keçi, Güney ve Doğu Anadolu'da ise Geyik, Akdeniz'de erkeğine teke, dişisine keçi, bir yaşına kadar olan yavrusuna oğlak, bir yaşındaki yavrusuna ise çebiç denilmektedir. Şubat ayının sonları olması sebebiyle artık yüksek rakımlar dışında kar erimeye başlamış, etrafta su kaynaklarından sular akmaya başlamış. Yanıma yaban hayatı çekimlerimde kullandığım teleobjektifimi ve havadan görüntü alabilmek için de drone getirmiştim. Her ikisi ile de çekim yapmayı denedim ama havanın yer yer yağışlı ve rüzgarlı olması sebebiyle özellikle drone ile çekimler zorlu geçti ve risk almamak için kısa çekim yapmak zorunda kaldım. Yine de çekimlerin sonuna doğru güzel anlar yakalamayı başardım” ifadelerini kullandı.

Ali Kapan

