Drone ile muhteşem kar manzaraları

Denizli'nin yüksek kesiklerinde etkili olan kar yağışı kartpostallık görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu. Kar yağışının ardından 2 bin 308 rakımlı Babadağ Dağı ve Babadağ ilçesinde ise oluşan manzara kendisine hayran bıraktı.

Yılkı atları ve dokumalarıyla ünlü ilçenin doğal güzellikleri yağan karla birlikte eşsiz bir güzelliğe kavuştu. Gün boyu görüntü alan Ali Korkmaz, “Denizli'nin en yüksek dağlarından biri olan Babadağ'a beklenen kar yağdı. Dağın yamaçları, düz alanlar çam ormanları karın altında kaldı.

Vatandaşlar uzun bir aradan sonra karın keyfini doyasıya yaşadı” dedi.

Hasan Durna



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