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Drone kazaları kamerada

Drone kazaları kamerada
Drone kazaları kamerada

Bitlis’te yaşanan drone kazaları anbean video kayıtlarına yansıdı.

Drone kazaları kamerada - Tıkla İzle

Bitlis'te görev yapan muhabirlerin dron eğitimleri sırasında ve dron ile haber çekimleri yaparken yaşadıkları talihsiz kazalar dronelerin video kayıtlarına yansıdı. Güvenlik kameralarına yansıyan kaza görüntüleri artık alışılmış bir durum haline gelmeye başlarken, teknolojinin gelişmesiyle birlikte yavaş yavaş hayatın her anına girmeye başlayan dronların karıştığı kazalar ise ortaya ilginç görüntüler çıkardı. İlde görev yapan muhabirlerin gerek dron eğitimleri sırasında ve gerekse haber çekimlerinde yaşadıkları talihsiz kazalar drone kameralarına yansıdı. Yıl boyunca farklı yer ve zamanlarda yaşanan drone kazalarının derlendiği kaza görüntülerinde bazen düşen droneler kullanılamaz hale gelirken bazen ise kazaların ucuz şekilde atlatıldığı görüntülere yansıdı.

Hakan Okay

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