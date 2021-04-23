DSİ Adıyaman'da yaptığı yatırımlarla toprakları su ile buluşturmaya devam ediyor

DSİ Genel Müdürü Yıldız ve beraberindeki heyet, Koçali, Gömükhan ve Çetintepe Barajı ile Besni Gölbaşı içmesuyu isale hattında devam eden çalışmaları inceleyerek, şantiyelerde projede gelinen seviyeler hakkında bilgi aldı. Yıldız'a Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Kasap, Proje ve İnşaat Dairesi Başkanı Ali Gökyel, Barajlar ve HES Dairesi Başkanı Dinçer Aydoğan, Jeoteknik Hizmetler ve Yeraltısuları Dairesi Başkanı Dr. Ayhan Koçbay, DSİ Kayseri 20. Bölge Müdürü Sadullah Seven ile teknik ekip ve yüklenici firma yetkilileri de eşlik etti. İncelemelerinin ardından açıklama yapan DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, "DSİ olarak Adıyaman ilimize yaptığı yatırımlarla ilimizin mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlarımıza içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyoruz. Devam eden yatırımlarımızın durumlarını yerinde görmek için bugün ekibimiz ile birlikte Koçali, Gömükhan ve Çetintepe Barajı ile Besni Gölbaşı içmesuyu isale hattında devam eden çalışmaları inceledik" dedi.

Adıyaman'da son dönemde yapılan su yapılarının artmasının bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde önemli rol oynadığını kaydeden Yıldız, "Bu kapsamda Adıyaman merkez Çelikhan sınırları içerisinde yapımı devam eden Koçali Barajı'nda bugün incelemede bulunduk. Baraj inşaatımızda çalışmalar devam etmektedir. Ön yüz beton kaplama kaya dolgu tipinde inşa edilen Koçali Barajı'nın yüksekliği 124 metre olup, 296,97 milyon m su biriktirme hacmine sahiptir. Barajımız ve diğer bileşenlerinin tamamlanması ile 187 bin 70 dekar arazinin sulanması sağlanacak olup, ayrıca Adıyaman şehir merkezine yıllık 31,50 milyon m içme suyu temin edilecektir. Proje tamamlandığında 2021 birim fiyatları ile ülke ekonomisine yıllık 100 milyon TL katkı sağlanmasını hedeflemekteyiz" diye konuştu.

"DSİ olarak Adıyaman ilimize yaptığı yatırımlarla ilimizin mümbit topraklarını su ile buluşturmaya devam ediyoruz" diyen Yıldız, şöyle devam etti:

"Bugün ikinci durağımız Adıyaman ilimiz için çok büyük önem arz eden Gömükan Barajı inşaatımızda incelemede bulunduk. Tamamlandığında temelden 80,50 metre yüksekliğe ve 57,46 milyon m3 su depolama kapasitesine sahip olacak baraj inşaatımızda derivasyon tüneli (260 m), konduvi (225 m), Çat tüneli (355 m) ve çat iletim sifonu imalatları tamamlanmıştır. 2021 yılında batardo imalatları, gövde sıyırma ve dolusavak kazısı ve enjeksiyon imalatlarına başlanılacaktır. Gömükan Barajı'nın tamamlanması ile 72 bin 910 dekar alanın sulanması ve sağlanacaktır. Bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte hem tarlalardaki verim artarak hem de yörede ürün çeşitliliği sağlanacaktır. Bununla birlikte projenin tamamlanması ile bölgede istihdama katkı sağlanması ve yapılacak sulu tarım ile birlikte 2021 birim fiyatları ile milli ekonomiye yıllık 65 milyon TL zirai gelir artışı sağlanmasını hedeflemekteyiz."

Adıyaman için çok önemli projelerden birisi olan Çetintepe Barajı inşaatında da incelemede bulunduklarını söyleyen Yıldız şöyle devam etti:

"Tamamlandığında temelden 116 metre yüksekliğe ve 460 milyon m3 su depolama kapasitesine sahip olacak baraj inşaatımızda gövde dolgu çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir. GAP-Adıyaman-Göksu-Araban Projesi'nin ilk ve ana ünitesi konumundaki Çetintepe Barajı, Harmancık ve Çatboğazı Barajı ile birlikte Adıyaman, Gaziantep ve Kahramanmaraş illerini kapsayan Araban Ovası, Yavuzeli Ovası, Besni Keysun ve Besni Kızılin ovalarında toplam 650 bin 102 dekar tarım arazisinin sulanmasını sağlanacaktır. Ayrıca Kahramanmaraş ilimize ilave içmesuyu takviyesi yapılacaktır. Baraj ve diğer bileşenlerinin tamamlanması ile bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte inşallah ülkemiz ekonomisine yıllık 280 milyon TL katkı sağlanmasını hedeflemekteyiz."

Adıyaman'da son olarak Besni-Gölbaşı içmesuyu isale hattı inşaatında incelemede bulunarak çalışmalar hakkında bilgi aldıklarını kaydeden Yıldız, "DSİ Genel Müdürlüğü olarak hazırladığımız İçmesuyu Eylem Planı ile illerimizin 2040, 2050 ve hatta 2071 yıllarına kadar içmesuyu ihtiyacı planladık. Bu kapsamda Adıyaman ilimizin Besni ve Gölbaşı ilçeleri, Harmanlı, Balkar, Belören ve Suvarlı beldeleri ile isale hattı güzergâhı üzerinde bulunan köylerin içme suyu ihtiyaçlarının Erkenek kaynağından karşılayacak Besni-Gölbaşı İçmesuyu isale hattı inşaatımızda da çalışmalarımız devam etmektedir. Proje ile Erkenek kaynağından alınacak su 134 km uzunluğundaki isale hattı vasıtasıyla Gölbaşı ve Besni ilçe merkezleri, 4 belde, 11 köy ve Gölbaşı OSB'ne yıllık 15,61 milyon m içmesuyu verilecektir. Çalışmalarda emeği geçen DSİ ve yüklenici firma çalışanlarımıza teşekkür ediyor, yatırımlarımızın Adıyaman ilimize hayırlı olmasını diliyorum" ifadesini kullandı.

DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, DSİ'nin Adıyaman'da inşaatı devam eden yatırımlarını yerinde inceleyerek, çalışmalarda gelinen seviyeler hakkında bilgi aldı.