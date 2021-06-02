DSİ, sulama sezonu kapsamında faaliyetlerine devam ediyor

DSİ, yaptığı yatırımlarla modern sulama sistemlerini yaygınlaştırmaya, tarımda su tasarrufu sağlamaya, çiftçilerin kazançlarını doğrudan ve dolaylı yollarla artırmaya ve ülke tarımına katkı sunmaya devam ediyor.

Bu kapsamda Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün, ülkedeki su kaynaklarının korunması, yönetilmesi, geliştirilmesi ve gelecek nesillere eksiksiz olarak aktarılması maksadıyla projeler üreten Türkiye'nin en büyük yatırımcı kuruluşlarından birisi olduğunu ifade eden DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, “Bilindiği üzere 2021 yılı Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli tarafından “Su ve Sulamada Hamle Yılı” olarak ilan edildi. Bu kapsamda Bölgesel Kalkınma projeleri olan GAP, KOP, DAP ve DOKAP başta olmak üzere özellikle sulama yatırımlarımız hızlandırarak verimli topraklarımızın bereketine bereket katmak için çalışmaktayız. DSİ olarak modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koymaktayız. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükseltmekte” dedi.

Mardin'de 2021 sulama sezonu başladı

Mardin'de 19 Mart tarihinde başlayan 2021 yılı sulama sezonunda toplam 93 bin 440 dekar tarım arazisinin sulanacağını açıklayan Genel Müdür Yıldız, Mardin'de toplam 93 bin 440 dekar tarım arazisinde yapılacak sulu tarım ile birlikte 2021 yılı birim fiyatlarının ülke ekonomisine 79 Milyon katkı sağlamasının hedeflendiğini söyledi. Çalışmaları kararlılıkla sürdürdüklerini belirten Yıldız, “Bizler DSİ olarak ülke tarımı ve ülke insanı için özveri ile çalışmaya devam etmekteyiz. Tarım arazilerinin suya kavuşmasını, modern sulama sistemlerinin yaygınlaşmasını ve özellikle de su tasarrufu sağlanmasını önemsiyoruz. Çalışmalarımızı da bu yönde kararlılıkla sürdürüyoruz” şeklinde konuştu.



Ali Nargüner - Engin Yağcı

