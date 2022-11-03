DSİ'den açıklama: Sorgun Barajı'nda su tutulmaya başlandı

DSİ tarafından yapılan yazılı açıklamada; tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için Mersin Sorgun Barajı'nda çalışmaların tamamlanarak su tutulmaya başlandığı açıklandı.

Mersin ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması ile bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde önemli rol oynadığını bildiren DSİ Genel Müdürü Prof. Dr. Lütfi Akca, “Tüm bileşenlerinin tamamlanmasıyla Mersin'in Erdemli ilçesindeki 60 bin dekar tarım arazisini sulama suyuna kavuşturacak olan Sorgun Barajı'nın en önemli aşamalarından birisi olan su tutma işlemine başlandı” ifadelerini kullandı.

Kemal Diri



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