DSİ'den Kütahya'ya bir müjde daha

DSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyuyoruz. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor.

Bu kapsamda Kütahya Tavşanlı Kozluca Barajı'nın tamamlanarak su tutulduğunu müjdeleyen DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, gövde dolgusu tamamlanarak su tutmaya başlayan Kütahya Tavşanlı Kozluca Barajı'nda depolanacak su ile 2 bin 680 dekar tarım arazisinin sulanacağını açıkladı.

Bölge İnsanına Ek Gelir Sağlanacak

Temelden 35,2 metre yüksekliğe sahip Kozluca Barajı'nın 700 bin m3 su biriktirme hacmine sahip olduğunun altını çizen Yıldız, "Kozluca Barajı'nın tamamlanması ile bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte hem tarlalardaki verim artacak, hem de yörede ürün çeşitliliği sağlanacaktır. Bununla birlikte projenin tamamlanması ile bölgede istihdama katkı sağlanması ve yapılacak sulu tarım ile birlikte 2021 birim fiyatları ile milli ekonomiye yıllık 5.300.000 TL gelir artışı sağlanması hedeflenmektedir" dedi.

Yusuf Çetin

