DSÖ açıkladı, uzmanlar uyardı: “Obezite ile topyekun mücadele şart”

Obezitenin sadece Avrupa bölgesinde 1,2 milyon insanın ölümünden sorumlu olduğunu söyleyen İEÜ Medical Park Hastanesi Fonksiyonel Tıp Diyetisyeni Sedef Tamcı, “Bu durum toplam ölümlerin yüzde 13'ünden fazlasını temsil ediyor. DSÖ Avrupa Bölge Ofisi tarafından açıklanan 2022 Avrupa Obezite Raporuna göre Türkiye'nin de dahil olduğu bölgede yetişkinlerin yaklaşık yüzde 59'u ve yaklaşık her üç çocuktan biri aşırı kilo veya obezite sorunu ile karşı karşıya bulunuyor. Türkiye ise Avrupa bölgesinde aşırı kilo sorununun en yaygın olduğu ülke. Buna göre, Türkiye'de yetişkin nüfusun yüzde 66,8'i aşırı kilolu. Kadınlarda bu oran yüzde 69,3 erkeklerde ise yüzde 64 olarak kaydedildi. Rapora göre, Türkiye'de obez olarak nitelendirilenlerin oranı ise yüzde 32,1 olarak belirtildi” diye konuştu.

Obezite ile mücadele etmek için gebelik öncesinde sağlıklı beslenmenin önemine dikkat çeken Tamcı, “Bir kişinin ağırlık yörüngesi, yaşamın erken dönemlerinde başlar ve çocukluk ve yetişkinlik boyunca ve daha ileri yaşlara doğru gelişir. Doğum şekli, doğum ağırlığı, emzirme dönemi, ek gıdaya geçiş süreci, çocukluk çağı ve yetişkinlik dönemindeki beslenme alışkanlığı, lif alımı, vitamin-mineral yetersizlikleri, egzersiz düzeyi, hormonal ve metabolik etmenler gibi birçok etmen obezite riskini etkiliyor. Obeziteyi önleme stratejisi olarak bireylere kişiye özgü sağlıklı, yeterli ve dengeli beslenme alışkanlığı kazandırılmalı ve bireylerin fiziksel aktivite düzeyleri artırılmalı” dedi.

Obezite ile ulusal düzeyde mücadele edilmesi gerektiğini belirten Tamcı, “Tüm nüfus gruplarını ve obezitenin daha geniş belirleyicilerini hedef alan daha geniş yaklaşımların uygulamaya konulması, toplumun bilinçlendirilmesi gerekiyor. Uzun vadeli stratejiler, obezojenik ortamların iyileştirilmesi için harekete geçirilmeli” uyarısında bulundu.

