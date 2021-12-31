DSÖ Avrupa Direktörü Kluge, 2022'de Covid-19 vakalarına karşı uyardı

Tüm dünyada Covid-19 vakalarında ciddi bir artış yaşanırken kısıtlamalar ve tedbirler artırılmaya devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Direktörü Hans Kluge, bugün sosyal medya aracılığıyla artan vakalar üzerine açıklamalarda bulundu.

Kluge, Covid-19 vakalarının özellikle Batı Avrupa ülkelerinde ciddi oranda bir artış göstermesini, özellikle gençler arasında Omicron mutasyonunun hızla yayılmasından kaynaklandığını açıkladı.

Kluge, Omicron mutasyonuna bağlı vakaların Orta Asya ve Avrupa'da 2022'nin Ocak ayının sonuna doğru zirveye ulaşacağını ve şu anda bildirilen vakaların ise 2 katına çıkmasını beklediklerini söyledi.

2022'de artması beklenen salgının, tüm sağlık çalışanlarını zorlayacağına ve sağlık yetkilileri üzerinde büyük bir baskı oluşturduğuna değinen Kluge, Covid-19 test ve izleme sistemleri de zorlayacağını belirtti.

Kluge, test sonucu pozitif olduğu halde Covid-19 semptomları göstermeyen hastaların kendilerini izole etmesini gerektiğini söyleyerek hükümetin temaslı ve ağır semptomlar gösteren hastalara öncelik tanıması gerektiğini bildirdi.

Herkesin Covid-19 ile mücadelede önlemlere daha sıkı sarılması gerektiğini hatırlatan Kluge, aşı, güçlendirici, maske, havalandırma ve ilaç kullanımına dikkat edilmesi konusunda ise uyarıda bulunarak ağır semptom gösteren hastaların Covid-19 birimlerinde tedavi altına alınması gerektiğini söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü Direktörü Hans Kluge, grip için de aşı olun çağrısında bulundu.