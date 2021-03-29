DSÖ, COVİD-19'un insanlara nasıl bulaştığını açıkladı

Çin'in Wuhan kentinde 1 Aralık 2019'da ortaya çıkan Covid-19 salgını dünyada yayılmaya devam ederken virüsün kökeni hakkında merakla beklenen Dünya Sağlık Örgütü raporu açıklandı. Rapora göre, virüsün bir laboratuvardan sızmasının “son derece düşüktür” sonucuna varıldı. Virüsün, Aralık 2019'da Wuhan'da bir salgını tetiklemeden önce yarasalardan insanlara "aracı bir hayvan" yoluyla geçmesinin en mümkün senaryo olduğu bildirildi.

Açıklanan 123 sayfalık raporda Wuhan içerisinde ve çevresinde 2019'un sonlarında hastalık oranı, vaka raporları, eczane kayıtları, gıda örnekleri ve genetik dizileme ile ilgili ayrıntılı çalışmalar yer aldı.

Virüsün laboratuvardan sızma ihtimali düşük

Nadiren de olsa laboratuvar kazalarının olabileceği ve dünyanın dört bir yanındaki farklı laboratuvarların yarasalarla çalıştığı belirtilen raporda "Virüs, hayvan aşılaması ve klinik örneklerle çalışan insanlar laboratuvarlarda enfekte olabilir" denildi. Virüsün laboratuvardan sızma ihtimalinin düşük olduğunu savunulan raporda "Aralık 2019'dan önceki herhangi bir laboratuvarda Sars-ÇoV-2 ile yakından ilişkili virüslere veya kombinasyon halinde bir Sars-ÇoV-2 genomu sağlayabilecek genomlara ve dolayısıyla virüs kültürü oluşturma riskine dair hiçbir kayıt yoktur. Laboratuvarda yanlışlıkla Sars-ÇoV-2 kültürlenmesi riski son derece düşüktür" ifadeleri kullanıldı.

Raporda virüsün, dondurulmuş gıda ürünleri yoluyla ortaya çıkması veya doğrudan, büyük ihtimalle, yarasalardan insanlara bulaşma ihtimalinin mümkün olabileceği de aktarıldı. Araştırmacılar, Çinli yetkililer tarafından daha fazla araştırma yapılmasını talep ederek Çin'in kan bankalarından daha fazla tarihsel veriye duyulan ihtiyacı dile getirdi.



Rapor virüsün kökeni hakkında kesin bir cevap vermezken salgının kökeninin araştırılmasının yıllarca devam etmesi bekleniliyor.