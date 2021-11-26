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DSÖ, Covid-19'un yeni mutasyonunu 'Omicron' olarak adlandırdı

DSÖ, Covid-19'un yeni mutasyonunu 'Omicron' olarak adlandırdı
DSÖ, Covid-19'un yeni mutasyonunu 'Omicron' olarak adlandırdı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Güney Afrika'da ilk kez tespit edilen ve B.1.1.529 olarak da adlandırılan korona virüsün (Covid-19) yeni mutasyonunu "Endişe Mutasyonu (VOC)" olarak sınıflandırarak, mutasyonun yeni adını "Omicron" olarak belirledi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yapılan yazılı açıklamada, Güney Afrika'da görülen ve B.1.1.529 olarak adlandırtılan korona virüsün (Covid-19) yeni mutasyonunu değerlendirmek üzere düzenlenen toplantının detaylarına değindi. DSÖ, B.1.1.529 olarak isimlendirilen yeni mutasyonunun adını değiştirerek, "Omicron" ismini verdiğini duyurdu.

Bu mutasyonun daha bulaşıcı olduğunu belirtilen DSÖ, açıklamasında "Bu mutasyon, bazıları endişe verici olan çok sayıda mutasyona sahiptir. On bulgular yeni mutasyonun daha yüksek bulaşma riski taşıdığı yönünde" ifadelerine yer verdi. Omicron mutasyonunu taşıyan vaka sayısının Güney Afrika'daki giderek arttığını belirten DSÖ, yeni mutasyonunu "Endişe Mutasyonu (VOC)" olarak sınıflandırdığını kaydetti.

Birçok ülke, Afrika ülkelerine olan seyahatleri askıya aldı

Covid-19'un yeni mutasyonu Omicron'un hızla yayılması üzerine Avrupa Birliği (AB) üyesi 27 ülke, Botsvana, Esvatini, Lesotho, Mozambik, Namibya, Güney Afrika ve Zimbabve'ye seyahatlere kısıtlama getirilme kararı alırken, AB'nin yanı sıra Rusya, Malta ve İngiltere de birçok Afrika ülkesine seyahat yasağı getirdi.

Melike Yazır
 

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