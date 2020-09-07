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DSÖ Direktörü Ghebreyesus: 'Dünya bir sonraki salgın için daha iyi hazırlanmalı'

DSÖ Direktörü Ghebreyesus: 'Dünya bir sonraki salgın için daha iyi hazırlanmalı'
DSÖ Direktörü Ghebreyesus: 'Dünya bir sonraki salgın için daha iyi hazırlanmalı'

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, “Dünya bir sonraki salgın için daha iyi hazırlanmalı” dedi.

Korona virüs salgınında dünya genelinde vaka ve can kayıpları artmaya devam ederken, DSÖ'den gelecek salgınlar için uyarı yapıldı. DSÖ Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus yaptığı açıklamada, ülkeleri halk sağlığını yatırım yapması çağrısında bulunarak, “Tarih bize salgınların hayatın bir gerçeği olduğunu öğretti. Bir sonraki pandemi başladığında dünya bu sefer daha iyi hazır olmalı” dedi.

Çin'de geçen sene Aralık ayında ilk Covid-19 vakasının tespit edilmesinden bu yana dünya genelinde 27 milyon 374 bin 294 kişi enfekte olurken, 894 bin 336 kişi ise virüs nedeni ile hayatını kaybetti.

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