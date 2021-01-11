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DSÖ ekibi korona virüsün kaynağını araştırmak için Çin'e gidiyor

DSÖ ekibi korona virüsün kaynağını araştırmak için Çin'e gidiyor
DSÖ ekibi korona virüsün kaynağını araştırmak için Çin'e gidiyor

Dünya Sağlık Örgütünden (DSÖ) uzman bir ekip yeni tip korona virüsün (Covid-19) kaynağını araştırmak için Perşembe günü Çin’e gidecek.

Dünya Sağlık Örgütünden 10 kişilik bir uzman ekip, Perşembe günü korona virüsün ortaya çıktığı Çin'e gidiyor. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, DSÖ ekibinin Çinli uzmanlar ile Covid-19'un kaynağı konusunda ortak araştırma yürüteceği belirtildi. Çin'e ulaşan DSÖ uzmanları 2 hafta karantinada kaldıktan sonra, 2019 yılının Aralık ayında virüsün ilk görüldüğü şehir olan Wuhan'ı ziyaret edecek.

ABD ve Avustralya, virüsün kaynağına ilişkin bağımsız bir soruşturma yapılması için bir çok kez çağrıda bulunmuştu. Pekin, salgının ilk çıktığı dönemde veriler konusunda şeffaf davranmadığı gerekçesiyle uluslararası toplum tarafından eleştirilerin hedefi olmuştu. Çin hükümeti pandeminin kaynağını araştırmanın "bilimsel bir mesele" olduğunu ifade etmiş, bazı Çinli yetkililer ise virüsün ülke dışında ortaya çıktığını öne sürmüştü.
Uzmanlar, virüsün hayvanlardan insanlara bulaşma yolunu çözmenin başka bir pandemiyi önlemek için önemli olduğunu belirtiyor.

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