DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus: "Lübnan ve Afganistan'da halk sağlığı risk altında"

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlediği basın toplantısında, DSÖ Doğu Akdeniz Bölge Direktörü Ahmed Al-Mandhari ile gerçekleştirdiği Lübnan ve Afganistan ziyareti sırasında gerçekleştirdiği görüşme ve incelemelerin sonuçlarını açıkladı. Ghebreyesus, Al-Mandhari ile ziyaretleri sırasında her iki ülkedeki amacının, toplulukların karşı karşıya olduğu sağlık zorluklarını görmek ve DSÖ'nün ciddi baskı altındaki sağlık sistemlerini en iyi nasıl destekleyebileceğini değerlendirmek için üst düzey siyasi liderlerle ilişki kurmak olduğunu kaydetti.

"Lübnan, son 10 yılda elde ettiği sağlık kazanımlarını kaybetme riskleriyle karşı karşıya"

Lübnan ziyareti sırasında, Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun, Başbakan Necib Mikati, Meclis Başkanı, Dışişleri Bakanı ve Sağlık Bakanı ile görüşme fırsatı bulduğunu aktaran Ghebreyesus, görüşmeler sırasında DSÖ'nün Lübnan'ı en iyi nasıl destekleyebileceğini ve halk sağlığını, ulusal siyasi diyaloğun ve kalkınmanın merkezine koymanın önemini tartıştıklarını belirtti. Lübnan'daki krizin halk sağlığı üzerindeki etkisi ve ülkede elde edilen kazanımların kaybedilme riskinden endişeli olduğunu dile getiren Ghebreyesus, "Mevcut krizin Lübnan halkının sağlığı ve refahı üzerindeki etkisinden ve Lübnan'ın son 10 yılda elde ettiği sağlık kazanımlarını kaybetme riskleriyle karşı karşıya olduğumuzdan derin endişe duyduğumu söylemeliyim. Siyasi ve mali krizin ölümcül kombinasyonu, geçtiğimiz yıl Beyrut limanında meydana gelen patlama ve korona virüs (Covid-19) salgını, Lübnan halkının sağlığı için yıkıcı sonuçlar doğuruyor" ifadelerini kullandı.

Ayrıca ülkede ciddi bir tıbbi malzeme eksiğinin yaşandığını ve DSÖ'nün bu malzemelerin sağlanması için çalışmalarına devam ettiğini bildiren Ghebreyesus, "Ciddi bir malzeme, tıbbi ekipman, yakıt ve elektrik sıkıntısı var. 2 bin doktor ile bin 500 hemşire ülkeyi terk etti ve 600 özel eczane kapandı. DSÖ, sağlık sistemi ile temel hizmet ve malzemelerin sağlanmasını desteklemek için çalışmaya devam etmektedir" dedi.

"Afganistan halkını destekleyeceksek, Taliban yönetimi ile iletişime geçmenin gerekli olduğuna inanıyorum"

Genel Direktör Ghebreyesus, Afganistan ziyaretleri sırasında geçici hükümetin Başbakanı Molla Muhammed Hassan Akhund da dahil olmak üzere Taliban yönetiminin üst düzey üyeleriyle görüştüklerini kaydetti. Konuşmasında, Afganistan halkına destek olmak için Taliban yönetimi ile iletişimin gerekliliğine dikkat çeken Ghebreyesus, "Afganistan halkını destekleyeceksek, Taliban yönetimi ile iletişime geçmenin gerekli olduğuna inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Son 20 yılda Afganistan'da anne ve çocuk ölümlerinin azaltılmasında, çocuk felcinin ortadan kaldırılması yönünde ilerlemede ve daha birçok konuda önemli sağlık kazanımlarının elde edildiğini bildiren Ghebreyesus, ülkenin sağlık sisteminin ise çöküşün eşiğinde olması nedeniyle bu kazanımların ciddi bir risk altında olduğunun altını çizdi. Ghebreyesus, "Kızamık ve ishal vakalarında artış yaşandı. Çocukların neredeyse yüzde 50'si yetersiz beslenme riski altında. Çocuk felcinin yeniden canlanması büyük bir risk ve 2,1 milyon doz Covid-19 aşısı ise kullanılmamış halde duruyor. Acil önlem alınmadığı takdirde, Afganistan yakın bir insani felaketle karşı karşıyadır. Sağlık çalışanları bölgeden ayrılıyor ve gelecek yıllarda sonuçları olacak bir beyin göçüne neden oluyor. Bölgede kalan bazı hemşirelerle tanıştığımız bir hastaneyi ziyaret ettik. 3 aydır maaşlarını alamadıklarını söylediklerinde kalbim kırıldı ama hastalarına hizmet etmeye devam edeceklerini belirttiler" dedi.