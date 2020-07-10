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DSÖ, korona virüsün kaynağını araştırmak için Çin'e ekip yolladı

DSÖ, korona virüsün kaynağını araştırmak için Çin'e ekip yolladı
DSÖ, korona virüsün kaynağını araştırmak için Çin'e ekip yolladı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), korona virüs salgınının kaynağını araştırmak için Çin’e ekip gönderdi.

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan korona virüs salgını tüm dünyada hızla yayılmaya devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından virüsün kaynağını araştırmak amacı ile Çin'e ekip gönderildi. Ekip 1 hayvan sağlığı uzmanı ve 1 salgın bilimciden oluşurken, Çinli bilim insanları ile birlikte soruşturmayı yürütecekler.

DSÖ Sözcüsü Margaret Harris, yaptığı açıklamada uzmanların yola çıktıklarını ve ön araştırma ekibi olduklarını aktardı. Harris, ekibin izlenecek yolu ve kapsamını belirleyeceğini açıklarken, ilerleyen günlerde soruşturmayı yürütecek ekibin de belirleneceğini dile getirdi.

Öte yandan uzmanlar salgının başlamasının ardından vahşi hayvan pazarlarının kapatılması nedeni ile kesin sonuçlara ulaşmanın zor olacağının altını çizdi.

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