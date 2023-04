DSÖ: 'Sudan'da 270 kişi öldü, 2 bin 600'den fazla kişi yaralandı'

Sudan'da ordu ve Hızlı Destek Kuvvetleri (RSF) arasındaki çatışmalarda can kaybı her geçen gün artıyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus yaptığı açıklamada, Sudan'da 15 Nisan'dan bu yana devam eden çatışmalara değinerek, “Sudan'daki durum son derece kaygı verici. Sudan Sağlık Bakanlığı Acil Durum Operasyon Merkezi, 270 kişinin öldüğünü ve 2 bin 600'den fazla kişinin yaralandığını bildirdi. Trajik bir şekilde, WFP'den (Dünya Gıda Programı) üç işçi de öldürüldü. Tüm can kayıplarını kınıyor ve Sudan'daki kardeşlerimizle dayanışma içinde olduğumuzu ifade ediyorum” dedi.

En şiddetli çatışmaların şu anda başkent Hartum'da yaşandığını aktaran Ghebreyesus, sağlık çalışanları ve ambulansların güvensiz ortam nedeniyle sağlık tesislerine ulaşmakta zorluk yaşadığını belirterek, “DSÖ'nün bu son çatışmadan önce sağlık tesislerine dağıttığı malzemeler artık tükendi. Hartum'da yaralı sivillerin kabul edildiği hastaneler, tıbbi personel ve hayat kurtarıcı tıbbi malzeme sıkıntısı yaşadıklarını bildiriyor. Hastane jeneratörlerindeki yakıt sıkıntısının yanı sıra su ve elektrik kesintilerinin de sağlık tesislerinin işlevselliğini etkilediği aktarıldı” dedi.

Bazı sağlık tesislerinin yağmalandığı ve askeri amaçlarla kullanıldığına dair rahatsız edici haberler olduğunu ifade eden Ghebreyesus, “Saldırılar, tıbbi personel ve tıbbi malzeme eksikliği nedeniyle bazı hastanelerin halihazırda kapalı olduğu veya kapanmanın eşiğine geldiği bildiriliyor. DSÖ, tüm tarafları uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerine uymaya çağırıyor.

Sağlık tesisleri ve çalışanlarının asla hedef alınmaması gerektiğini vurgulayan Ghebreyesus, “Tüm taraflar, yaralılar ve tıbbi bakıma ihtiyacı olan herkesin sağlık tesislerine sınırsız ve güvenli erişimini sağlamalıdır. Tüm tarafları insani ateşkes çağrılarına kulak vermeye, silahları susturmaya ve barışçıl bir çözüm için çalışmaya davet ediyorum” dedi.

Taraflar ABD'nin ateşkes çağrısını kabul etti

Sudan ordusu ve Hızlı Destek Kuvvetleri (RSF), ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in 24 saatlik ateşkes önerisini kabul etti. Ordu Generali Shams El Din Kabbashi, ateşkesin yerel saatle 18.00'de başlayacağını ve kararlaştırılan 24 saati aşmayacağını ifade etmiş, RSF lideri General Mohamed Hamdan Dagalo ise, RSF'nin sivillerin güvenli geçişini ve yaralıların tahliyesini sağlamak için 24 saatlik ateşkesi onayladığını belirtmişti.

Sudan'da 15 Nisan'da Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan liderliğindeki ordu ile konseyin başkan yardımcısı Orgeneral Mohammed Hamdan Dagalo tarafından yönetilen RSF arasında çatışmalar başlamıştı. El-Burhan, isyancılarla savaşmak için kurulan RSF'nin bağımsız bir güç olarak hareket etmesini engellemek amacıyla birliklerin orduya katılmasını istiyor. RSF'nin başındaki Dagalo ise bunun sivil bir yönetim ile gerçekleştirilmesi gerektiğini savunuyor.

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.