DSÖ: 'Türkiye'yi vuran deprem 100 yıldır Avrupa'da görülen en büyük doğal afet'

Türkiye, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen ve 10 ilde yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin yaralarını sarmaya çalışırken, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölgesi Ofisi'nden felakete dair yeni açıklamalar geldi. DSÖ Avrupa Bölgesi Direktörü Hans Kluge, düzenlenen çevrimiçi basın toplantısında yaptığı açıklamada, Türkiye'yi vuran ve Suriye'de de can kaybına neden olan depremin Avrupa bölgesinde son 100 yıldır görülen en büyük doğal afet olduğunu söyledi. Depremin yaralarını sarmanın zaman alacağını kaydeden Kluge, "Süreç ne kadar zaman alırsa alsın DSÖ, Türk ve Suriye halkının yanında olacaktır" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin iç savaştan kaçan Suriyeli mültecilere kapılarını açtığını hatırlatan Kluge, "Türkiye'nin yıllardır gösterdiği cömertliğin aynısını şimdi uluslararası toplumun da gösterme zamanı" dedi.

En büyük seferberlik

DSÖ'nün 75 yıllık tarihinde Avrupa bölgesindeki en büyük acil yardım ekibi konuşlandırma seferberliğini Kahramanmaraş depremi için başlattığının altını çizen Kluge, "Şimdiye kadar 12 acil sağlık ekibi Türkiye'ye gitti ve 10'u da yolda. Şu an 19 ülkeden uzman ekipler, Türkiye'nin devam eden mücadelesine katılarak acil yardım sağlık hizmeti sağlayacak" dedi.

DSÖ'nün depremin yaralarını sarmak için 43 milyon dolarlık bir yardım kampanyası başlattığını da ifade eden Kluge, krizin büyüklüğü göz önüne alındığında rakamın artmasını beklediğini belirtti. "Türkiye'de tahminen 1 milyon insan evini kaybetti ve geçici barınaklarda yaşıyor. Türk makamlarına göre, tahminen 80 bin kişi hastanede tedavi görüyor ve bu da felaketten ağır hasar gören sağlık sistemi üzerinde büyük bir yük oluşturuyor" diyen Kluge, "Sağlık Bakanlığı'nın yanındayız" diye konuştu.

Uluslararası topluma çağrı

Türkiye ve Suriye'de yaklaşık 26 milyon kişinin insani yardıma ihtiyaç duyduğunu hatırlatan Kluge, tüm hükümetleri ve sivil toplum kuruluşlarını depremden etkilenen bölgelere destek sağlamak üzere iş birliği yapmaya çağırdı. "Türkiye'deki depremlerde şu an itibariyle 31 binden fazla insan hayatını kaybetti, yaralı sayısı ise 100 bine yaklaştı" diyen Kluge, DSÖ'nün her an Türk ve Suriye halkının yanında olacağını yineledi.

Burak Ersoy



