DSÖ'den Nuvaxovid aşısının acil kullanımına onay

DSÖ'den korona virüsle mücadele kapsamında bir aşıya daha onay çıktı. Avrupa İlaç Ajansı'nın (EMA) ABD merkezli Novavax firmasının Covid-19'a karşı ürettiği Nuvaxovid aşısını tavsiye etmesinin ardından DSÖ tarafından yapılan yazılı açıklamada, Nuvaxovid aşısının acil kullanımına onay verildiği duyuruldu. Aşının Novavax ve Salgın Hazırlık Yenilikleri Koalisyonu'nun (CEPI) ortak çalışması olduğu ve 17 Aralık'ta DSÖ acil kullanım listesine alınan, Hindistan'da üretilen CovovaxTM aşısının "orijinal ürünü" olduğu belirtildi. Her iki aşının aynı teknolojiler kullanılarak yapıldığı kaydedilen açıklamada, "Aşılar 2 doz gerektiriyor ve 2 ila 8 santigrat derece arasındaki soğuklukta korunuyor" denildi.

Onay verilen 10. aşı oldu

DSÖ, bu kararıyla 10. Covid-19 aşısına acil kullanım onayı vermiş oldu. Örgüt, Pfızer-BioNTech, Oxford-AstraZeneca, Hindistan Serum Enstitüsünün (Sİİ) ürettiği aşı, Moderna, Janssen, Sinopharm, Sinovac, Covaxin ve son olarak Covovax aşısının acil kullanımına onay vermişti.

Melike Yazır