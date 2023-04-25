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DSÖ'den Sudan'da “biyolojik tehlike” uyarısı

DSÖ'den Sudan'da “biyolojik tehlike” uyarısı
DSÖ'den Sudan'da “biyolojik tehlike” uyarısı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Sudan’daki Ulusal Halk Sağlığı Laboratuvarı'nı çatışan taraflardan birinin ele geçirdiğini bu nedenle başkent Hartum'da "yüksek biyolojik tehlike riski" olduğunu bildirdi.


Sudan'da 15 Nisan'dan bu yana ordu veya Hızlı Destek Güçleri (RSF) arasındaki çatışmalar devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), başkent Hartum'daki Ulusal Halk Sağlığı Laboratuvarı'nın ordu veya RSF güçleri tarafından ele geçirildiğini ve laboratuvar çalışanlarının tesisten kovulduğunu açıkladı.
Laboratuvarda kızamık ve kolera patojenleri ile diğer tehlikeli maddelerin bulunduğunu ifade eden DSÖ, Hartum'da "yüksek biyolojik tehlike riski" olduğunu duyurarak, laboratuvarın kimin kontrolünde olduğuna dair bilgi vermedi.

DSÖ, personelin laboratuvara girmesine izin verilmediği aktararak, elektrik kesintilerinin laboratuvardaki malzeme ve maddeleri güvenli bir şekilde muhafaza edilmesini imkansızlaştırdığını belirtti.
Öte yandan Sudan'daki çatışmalarda bugüne kadar 459 kişinin hayatını kaybetti, 4 bin 72 kişi de yaralandı.

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