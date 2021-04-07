İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

DSÖ'ye şaşırtan rapor Kuzey Kore: 'Ülkede korona virüs vakasına rastlanmadı'

DSÖ'ye şaşırtan rapor Kuzey Kore: 'Ülkede korona virüs vakasına rastlanmadı'
DSÖ'ye şaşırtan rapor Kuzey Kore: 'Ülkede korona virüs vakasına rastlanmadı'

Kuzey Kore, Dünya Sağlık Örgütüne sunduğu son raporda ülkede korona virüs vakasının bulunmadığını ifade etti.

DSÖ'ye şaşırtan rapor Kuzey Kore: 'Ülkede korona virüs vakasına rastlanmadı' - Tıkla İzle

Korona virüsle ile mücadeleyi "ulusal varoluş meselesi" olarak nitelendiren Kuzey Koreli yetkililer, Dünya Sağlık Örgütüne yeni bir rapor sundu. Raporda ülke genelinde kimsenin korona virüse yakalanmadığı belirtildi. DSÖ'nün Kuzey Kore Temsilcisi Edwin Salvador, Kuzey Kore'de salgının başlangıcından 1 Nisan'a kadar 23 bin 121 kişiye Covid-19'de testi yapıldığını ve tüm sonuçların negatif olduğunu bildirdi.

Korona virüs şüphesiyle karantinaya alınan kişi sayısına dair veri ise paylaşılmadı.
Öte yandan Kuzey Kore dün, Covid-19'un yol açtığı küresel sağlık krizinden sporcularını korumak için Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılmama kararı alındığını duyurmuştu.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.